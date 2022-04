Roma, scontro tra bus e un camion: feriti due autisti

Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Portuense e via di Ponte Pisano feriti entrambi gli autisti, di 54 e 47 anni

Incidente stradale tra un bus Tpl e un camion ieri pomeriggio alle 18:30 a Roma. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Portuense e via di Ponte Pisano feriti entrambi gli autisti, di 54 e 47 anni.

I soccorsi

I due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto le pattuglie della polizia locale che hanno deciso la chiusura di via Portuense nel tratto tra via di Ponte Pisano a via Sernobi per i rilievi e la rimozione dei mezzi.