Epatite acuta, terzo caso sospetto nel Lazio: è un bimbo sotto 12 mesi

Il piccolo è ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. È in buone condizioni, come ha spiegato l’assessore D’Amato. Gianni Rezza: “Per ora abbiamo meno di 10 casi definiti probabili”

Un bimbo di età inferiore ai 12 mesi è ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per un sospetto caso di epatite infantile, il terzo a eziologia sconosciuta finora riscontrato nel Lazio ( COSA SAPPIAMO - COSA DICONO GLI ESPERTI - I CASI IN ITALIA ). A renderlo noto è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il quale all’ANSA ha spiegato che il “bambino è di Roma ed è ora in buone condizioni. È monitorato e ha le stesse caratteristiche degli altri. Stiamo costantemente monitorando la situazione, non dobbiamo fare allarmismo ma mantenere un livello di attenzione alto”. Ciò "ha portato - ha aggiunto l’assessore - a una sinergia tra Ospedale pediatrico Bambino Gesù e Istituto malattie infettive Spallanzani, per studiare meglio questo fenomeno. Auspichiamo la scienza ci dia presto risposte”.

Rezza: “In Italia meno di dieci casi probabili”

Sui casi di epatite acuta infantile è intervenuto anche il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Nel Regno Unito sembra esserci un aumento dei casi, hanno avuto anche diversi bambini trapiantati", ha dichiarato. Per quanto riguarda l’Italia, "si sta valutando la situazione, per ora abbiamo meno di 10 casi definiti probabili", ha proseguito. "Chiaramente con l’attivazione della rete e del monitoraggio ogni giorno ci sono nuove segnalazioni, ma per ora i casi ritenuti probabili sono ancora limitati - ha precisato Rezza - Non sappiamo se questo rappresenta un aumento o meno rispetto agli altri anni e a quello che ci saremo aspettati. Effettivamente, al momento, abbiamo un solo bambino sottoposto a trapianto, e ogni anno ci sono alcuni casi. Per il resto non abbiamo altri segnali particolari, ma la situazione va certamente monitorata con attenzione", ha concluso.