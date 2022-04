Rubano zaino da un passeggino a Roma: arrestati due giovani

I due sono stati sorpresi in flagranza da due militari liberi dal servizio, ieri pomeriggio in via del Buon Consiglio a Monti

Due ragazzi di 21 e 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri a Roma per furto aggravato ai danni di una famiglia ucraina. I due sono stati sorpresi in flagranza da due militari liberi dal servizio, ieri pomeriggio in via del Buon Consiglio a Monti.

La vicenda

I carabinieri, di passaggio nella zona, hanno visto i due giovani rubare lo zaino appoggiato nel passeggino di una famiglia ucraina, in quel momento nei pressi di un ristorante a pochi passi dai fori imperiali. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandoli e riuscendo a recuperare la refurtiva che è stata poi restituita alle vittime. Gli arresti sono stati convalidati in attesa del processo abbreviato.