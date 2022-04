Truffa all'esame della patente, due arresti a Frosinone

Due arresti con le accuse di falso e truffa ai danni dello Stato durante l'esame di teoria per la patente. L'episodio è accaduto a Frosinone dove gli agenti hanno sorpreso un uomo, che stava sostenendo la prova di teoria per la patente B, presso l'aula d'esame della motorizzazione del capoluogo, comunicando all'esterno con un'altra persona attraverso un ingegnoso sistema di trasmissione di immagini e audio.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto accertato, una telecamera a forma di bottone per camicia, attraverso un sistema elettronico di collegamento WiFi, inviava all'esterno le immagini della scheda d'esame visualizzata sul monitor del candidato che, grazie ad un'auricolare, riceveva le risposte per la compilazione del test dal complice, che lo attendeva all'esterno della struttura all'interno della propria auto. Al termine dell'esame gli agenti della polstrada hanno proceduto alla perquisizione dell'esaminando e del suo complice, rinvenendo gli strumenti elettronici utilizzati per mettere in atto il raggiro. Le due persone sono state arrestate e, dopo l'udienza di convalida, rimesse in libertà.