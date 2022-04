Roma, incidente alla Montagnola: morta una donna

È avvenuto la scorsa notte all'incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. L'automobilista, dopo esser stata liberata dalle lamiere, è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio dove è deceduta pochi minuti dopo l'arrivo

Una donna è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto verso l'una di questa notte alla Montagnola, periferia sud di Roma, all'incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta.

I soccorsi

La donna, dopo esser stata liberata dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove è morta pochi minuti dopo l'arrivo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri.