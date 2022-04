Civitavecchia, incendio nella veranda di una villetta: nessun ferito

Incendio in una villetta a Civitavecchia, in via Borgo Odescalchi. A bruciare una veranda in legno all'interno del cortile di una villetta.

L'incendio

I vigili del fuoco della caserma Bonifazi, accorsi sul posto, hanno estinto le fiamme impedendo al rogo di propagarsi alle numerose abitazioni circostanti. Sulle dinamiche dell'accaduto sono in corso accertamenti della polizia. Sul posto presente anche il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito.