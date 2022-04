Fratelli Bianchi, estorsione e spaccio: condannati in appello

Sono stati condannati anche in Appello, per tentata estorsione e spaccio, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Lo riporta Il Messaggero. I due sono in carcere a Frosinone per l’omicidio di Willy Monteiro, il giovane di Paliano ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La sentenza sulla morte del ragazzo dovrebbe arrivare a fine maggio.

Gli altri processi

L’anno scorso la magistratura aveva inflitto ai fratelli Bianchi cinque anni e quattro mesi di reclusione per tentata estorsione e spaccio. Dopo il ricorso, l’altro ieri è arrivata la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, che ha rivisto la decisione, riducendo la pena a quattro anni e sei mesi. "Non sono molto soddisfatto – ha commentato l’avvocato che difende entrambi i fratelli – e appena avrò letto le motivazioni, se sarà il caso, farò ricorso in Cassazione".