Scoperta una discarica abusiva a Roma: una denuncia

In via Cassia, in un'area grande circa mille metri quadrati, sono stati trovati dagli agenti della polizia locale rifiuti speciali e pericolosi, come carcasse di veicoli, di cui al momento non se ne conosce la proprietà, pneumatici deteriorati, bombole del gas

La polizia locale di Roma Capitale ha scoperto una discarica abusiva nei pressi di via Cassia, zona Nord della città, oltre il grande raccordo anulare. Denunciato per reati ambientali il gestore di una carrozzeria, che lavorava nell'area messa sotto sequestro. Nella zona, grande circa mille metri quadrati, sono stati trovati dagli agenti del gruppo XV Cassia rifiuti speciali e pericolosi, come carcasse di veicoli, di cui al momento non se ne conosce la proprietà, pneumatici deteriorati, bombole del gas, diversi rifiuti di apparecchiature elettriche e fusti arrugginiti contenenti oli meccanici e liquidi infiammabili. Sono in corso ulteriori indagini per possibili irregolarità amministrative riguardanti l'attività del carrozziere e su altri eventuali responsabili.