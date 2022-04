Incidente a Sabaudia, investito mentre attraversa strada: morto 80enne

L'uomo, un ex Tenente dei carabinieri in pensione, è deceduto sul colpo

Un uomo di 80 anni, un ex Tenente dei carabinieri, è morto dopo essere stato investito da un veicolo, l'incidente è avvenuto questa mattina a Sabaudia (Latina). Il pensionato, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stato investito. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso del personale dell'Ares 118. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.