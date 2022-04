Roma, incidente in corso Francia: proseguono le indagini

Gli investigatori stanno analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e stanno continuando ad ascoltare i testimoni per far luce sulla morte di Leonardo Lamma, il 19enne deceduto dopo essere caduto con la moto lungo la stessa strada sulla quale persero la vita le sue amiche Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli

Prosegue l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in corso Francia per cercare elementi utili a chiarire la dinamica dell'incidente mortale del 19enne Leonardo Lamma, avvenuto il 7 aprile scorso, mentre era in sella alla sua moto. In base a quanto si apprende gli agenti della Polizia di Roma Capitale stanno continuando ad ascoltare testimoni prima di inviare una informativa in Procura dove è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Leonardo ha perso la vita sulla stessa strada in cui sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni di cui il giovane era amico.