Incidente corso Francia, 19enne muore sulla stessa strada delle amiche

Leonardo Lamma è morto nello stesso punto nel quale la notte tra il 21 e il 22 dicembre del 2019 persero la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli , le due 16enni travolte e uccise dal Suv guidato da Pietro Genovese. L a Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, al momento non risultano indagati

L'incidente in corso Francia

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la procura deve chiarire quanto avvenuto tra giovedì 7 e venerdì 8 aprile. Il quotidiano parla di un video girato dagli amici di Leonardo nel quale, si ipotizza, “si vedono dei lavori sulla carreggiata dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo”. Questo sarebbe il punto centrale che l'inchiesta deve sciogliere per capire se l'incidete è stato provocato dal manto stradale dissestato o meno. Per il momento gli investigatori sembrano escludere che nell'incidente sia coinvolto qualcun altro. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 27 marzo in corso Francia, proprio all'altezza in cui ha perso la vita Leonardo, si è aperta una voragine. La buca è stata riparata, ma ora al suo posto c'è un dosso.