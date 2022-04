Incidente su Corso Francia a Roma, morto un motociclista

Un uomo, trovato senza documenti, è morto in un incidente avvenuto in Corso Francia, all'altezza di via Flaminia, a Roma intorno alle 17.30 di ieri. La vittima, in sella ad una moto, è stata sbalzata per una decina di metri a seguito del violento impatto. Non risultano coinvolti altri veicoli.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale e il personale del 118. L'uomo non ce l'ha fatta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità della vittima.