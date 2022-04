Latina, rapina donna e ferisce il marito: un arresto

I poliziotti della squadra volante hanno arrestato a Latina uno straniero, responsabile di rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una coppia.



La rapina e l’aggressione

L'arrestato, avendo notato una donna camminare con i tre figli minori e le borse della spesa attaccate al passeggino, l'ha aggredita alle spalle per strapparle la collana in oro. La donna, nonostante la sorpresa, si è divincolata, cadendo però a terra e l'uomo è riuscito a strapparle il cellulare, dandosi poi alla fuga. È quindi sopraggiunto il marito della vittima che ha ingaggiato una colluttazione con il rapinatore. Durante le fasi la zuffa, il malfattore ha estratto un coltello a serramanico ed ha sferrato alcuni fendenti al suo avversario, ferendolo in modo non grave.

L’intervento della polizia

Sono intervenuti i poliziotti della squadra volante, che hanno immediatamente prestato assistenza ai coniugi. Dalle descrizioni, gli agenti hanno rintracciato il rapinatore all'interno del sito ex SVAR, ove si era rifugiato, ritrovando anche il coltello. L'uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa di essere tradotto presso l'istituto di detenzione individuato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.