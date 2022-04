Latina, ai domiciliari aggrediva madre e fratello: finisce in carcere

Gli arresti domiciliari si sono trasformati in custodia in carcere per un ragazzo di 24 anni di Latina. Il provvedimento è scaturito dalle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte al giovane e dall'aggravarsi delle esigenze cautelari.

La vicenda

L'uomo era stato posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre dalla polizia, in quanto trovato in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti, ma in diverse circostanze ha aggredito la mamma rivolgendo anche minacce nei confronti del fratello e brandendo un coltello. In preda a ripetuti e incontrollati scatti d'ira, ha anche danneggiato mobili e suppellettili dell'abitazione. Per questi motivi, l'autorità giudiziaria, concordando con la tesi investigativa dei poliziotti, ha disposto la misura del regime carcerario.