Rissa alla Borghesiana, fermate due persone

Fermati due uomini, di origini albanesi, per una rissa in zona Borghesiana, nei pressi di via Casilina, a Roma. L'intervento risale a lunedì notte nel piazzale davanti all'ingresso di un bar e, stando alle ricostruzioni, sarebbero state coinvolte sei persone.

La vicenda

I fermati, che hanno 34 e 36 anni, hanno provato a liberarsi e per questo sono indiziati anche di resistenza a pubblico ufficiale. Trovata dai militari nel punto della rissa anche una pistola con 13 colpi, che è risultata poi rubata cinque anni fa a Sacrofano. A seguito dell'udienza in tribunale, gli arresti sono stati convalidati e, in attesa del processo, i due uomini sono stati rimessi in libertà.