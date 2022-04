Roma, incendio in un appartamento: un ferito e alcuni intossicati

È successo in via di Roccantica, all'altezza di viale Libia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale del 118

Un incendio è scoppiato a Roma in un appartamento al sesto piano di un palazzo in via di Roccantica, all'altezza di viale Libia. Il proprietario della casa è rimasto ferito e alcune persone sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Zona messa in sicurezza

Gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale hanno messo in sicurezza la zona e agevolato l'intervento del personale medico del 118. Chiuso un tratto di viale Libia, tra Piazza Gondar e Piazza Gimma.