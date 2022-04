Maltempo nel Lazio, neve in Valle Aniene

Cronaca

Maltempo, dalla Liguria alla Sardegna torna la neve. FOTO

L'abbassamento delle temperature, in alcune zone, ha fatto scendere i fiocchi anche a quote collinari. Scuole chiuse nel Nuorese. Un manto bianco ricopre anche il Vesuvio. A Roma due feriti per un albero caduto

Come previsto, è tornato il maltempo. Anche se siamo in Primavera, parte dell'Italia è stata colpita da un colpo di coda invernale che ha fatto abbassare le temperature e imbiancato diverse zone dello Stivale, dalla Liguria alla Campania. Strade ricoperte di neve anche in Sardegna

Nello Spezzino i fiocchi hanno iniziato a cadere dalla scorsa notte. La neve è scesa in Val di Vara e ha fatto sospendere anche lo Sciacchetrail 2022, corsa di resistenza su 46 chilometri che si svolgeva alle Cinque Terre. Per gli atleti - circa 300 - era diventato impossibile gareggiare con le condizioni minime di sicurezza. Dato che la parte più alta del percorso in collina non risultava più raggiungibile, gli atleti sono stati invitati a tornare a Monterosso