Maltempo, dalla Liguria alla Sardegna torna la neve. FOTO

Il mese di aprile ha portato di nuovo freddo e neve in Umbria. Castelluccio di Norcia è stato di nuovo imbiancato e in alcune zone montane sono stati registrati anche -7 gradi, come nel caso di Forca Canapine. In Piemonte, la temperatura ha raggiunto i -20 in montagna e ci sono state grandinate e tempeste tra le province di Cuneo e Torino