Roma, ludopatia: 4 indagati per raccolta scommesse non autorizzate

Controlli anti ludopatia della polizia a Roma in zona Marconi. Messo sotto sequestro un centro scommesse non autorizzato, sequestrati 1.700 euro in contanti e indagati a piede libero i quattro gestori. La polizia avrebbe scoperto una raccolta abusiva di scommesse frutto dell'utilizzazione di provider internazionali, non riconosciuti dall'Agenzia dogane e monopoli.

La vicenda

I titolari della sala gestivano grosse somme di denaro in diversi conti, proponendo offerte di gioco più rischiose rispetto ai concessionari autorizzati. I quattro gestori dell'attività sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e segnalati anche, infine, all'Ispettorato del lavoro. All'interno del locale sono stati trovati, infatti, due dipendenti non in regola. Richiesto al questore di Roma anche il provvedimento di cessazione definitiva dell'attività.