Maltempo Lazio, il litorale romano sferzato da forte mareggiata

È sicuramente, a detta anche dei balneari, la più forte mareggiata degli ultimi mesi quella che sta sferzando già da diverse ore tutto il litorale romano. Con il vento di libeccio fino a 80/90 kmh e onde fino a tre metri, una sorpresa non gradita quasi "fuori stagione" per le attività balneari di Ostia, Fiumicino, Focene, Fregene, alle prese da tempo con i gravi problemi di erosione, anche se già in passato ci sono state mareggiate ad aprile. Qualcuno, in vista di Pasqua, aveva già cominciato a livellare l'arenile ma ora si vede vanificato il lavoro preliminare. L'acqua, in alcuni casi, lambisce le strutture degli stabilimenti. (IL METEO NEL WEEKEND)

La situazione

"Stamattina siamo a 41 nodi di vento ma nel pomeriggio sono attesi fino a 52 - riferisce un balneare di Fregene - il picco di intensità della mareggiata è previsto per le 17. Solo domani quindi si potrà verificare effettivamente che impatto avrà avuto". A Ostia Levante e Focene da tempo vanno avanti dei lavori di difesa di alcuni tratti di costa, tra rinforzo di scogliere e ripascimento, mentre a Fregene il Comune di Fiumicino e i balneari hanno concordato di far iniziare i lavori per la posa della barriera soffolta, attesa da tempo, per un tratto di 800 metri, a partire da metà settembre, dopo la stagione balneare. A novembre scorso una sequenza di mareggiate ravvicinate aveva provocato una serie di danno a strutture balneari e acuito i problemi di erosione.