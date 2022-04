Roma, ispettori al liceo Montale. Preside nega relazione con studente

Nella giornata di ieri, 31 marzo, l'Ufficio scolastico regionale del Lazio ha inviato presso il liceo Montale di Roma i suoi ispettori per attivare delle verifiche in merito alla presunta relazione sentimentale tra la preside e uno studente 19enne. A loro la dirigente scolastica ha ribadito di aver intrattenuto con il ragazzo solo rapporti cordiali, spiegando che il caso è nato da alcuni "collaboratori infedeli” che “ mi hanno voluto danneggiare”, come riferito dal Corriere della Sera. Lo studente, però, avrebbe confermato la relazione in almeno due audizioni davanti ad alcuni responsabili dell’Istituto.

Le reazioni degli studenti

Intanto, tra le aule del liceo Montale il clima si è fatto "po' pesante, si è creato un gossip, ne va anche della reputazione della scuola ma ora a pagare rischia di essere solo la preside, si parla persino di licenziamento”, come spiegano alcuni studenti. Tra gli stessi alunni, inoltre, circolano opinioni contrastanti. Se due giorni fa il Collettivo in una nota aveva chiesto le dimissioni della dirigente "perché doveva dare l’esempio”, molti altri sembrano invece non concordare con quella posizione. "La maggior parte degli studenti non è indignata. Pensiamo in molti la stessa cosa: 'Sono maggiorenni fanno come gli pare'. Nel caso poi non c'è nemmeno stata compromissione nell'andamento scolastico del ragazzo, per cui qual è il problema?”, ha dichiarato un ragazzo, mentre per molti altri a essere indignati "sono i professori”. Anche alcuni genitori hanno preso le difese della preside, come ha riferito una madre: "Macron a 15 anni si è messo con l'insegnante più grande di lui e poi si è sposato, ora guarda dove stanno".