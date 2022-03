Roma, omicidio Sacchi: giudici in camera di consiglio per la sentenza

I giudici devono decidere in merito alle richieste di condanna avanzate dalla Procura per i cinque imputati. I pm avevano chiesto l'ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l'autore materiale dell'assassinio del personal trainer, e 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata del giovane, accusata del tentativo di acquisto di droga

I giudici della Prima corte d'Assise di Roma sono entrati in camera di consiglio nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa nell'ottobre del 2019. I giudici devono decidere in merito alle richieste di condanna avanzate dalla Procura per i cinque imputati.

Le richieste di condanna

In particolare i pm hanno chiesto l'ergastolo per Valerio Del Grosso, autore materiale del delitto e 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l'arma usata per sparare e l'assoluzione per il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. Infine chiesti 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga. La sentenza è attesa nel tardo pomeriggio.