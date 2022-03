Manifestazione a Roma dei balneari contro "esproprio delle spiagge"

Al grido di "No alle aste", spiegano in una nota, "si vuole preservare il sistema turistico balneare della nostra Penisola, che mai come oggi, in un clima dì guerra, deve essere considerato come bene strategico nazionale e lasciato in affidamento a coloro che fino ad oggi lo hanno sviluppato, difeso, preservato"

Manifestazione a Roma dei balneari italiani "contro l'esproprio delle coste italiane a favore dei gruppi stranieri". I partecipanti si sono riuniti in piazza della Repubblica in occasione del vertice Ue a palazzo Chigi.

La protesta

I balneari si oppongono "all'esproprio delle spiagge italiane, linea doganale costiera, a favore di multinazionali straniere". Al grido di "No alle aste", spiegano in una nota, "si vuole preservare il sistema turistico balneare della nostra Penisola, che mai come oggi, in un clima dì guerra, deve essere considerato come bene strategico nazionale e lasciato in affidamento a coloro che fino ad oggi lo hanno sviluppato, difeso, preservato". I balneari sottolineano che "non si difendono dei privilegi, ma si difendono i confini costieri da una probabile occupazione dì potenze economiche straniere. Gli italiani questo non lo vogliono", assicurano.