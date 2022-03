Torbellamonaca, viola divieto di allontanamento da casa: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri un 39enne romano sottoposto a sorveglianza speciale, obbligo di ritorno a casa nelle ore notturne e obbligo di soggiorno nel Comune di Roma. L'uomo è stato trovato nella notte tra venerdì e sabato, insieme a un uomo con precedenti penali, in via dell'Archeologia, nota piazza di spaccio di Torbellamonaca (Roma). La violazione del provvedimento cui è sottoposto ha fatto scattare l'arresto, che è stato convalidato. Ad esito del rito direttissimo il 39enne è stato condannato ad un anno di reclusione, rimesso in libertà ma sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni.