Latina, molesta la ex compagna e la figlia: arrestato 25enne

Il giovane è stato bloccato al termine di un inseguimento in auto durante il quale l'uomo ha più volte rischiato di investire alcuni passanti

Un 25enne egiziano è stato arrestato ieri a Latina dalla polizia, al termine di un inseguimento, per aver molestato l'ex compagna che era in compagnia della figlia. È stata proprio la donna a chiamare il numero unico di emergenza 112, segnalando che l'uomo, dopo le molestie, si era messo al loro inseguimento a bordo di un'auto.

L'inseguimento e l'arresto

Durante la richiesta di aiuto, la giovane è riuscita a trovare riparo all'interno del parcheggio di un supermercato nel centro della città, in quel momento affollato. I poliziotti in motocicletta sono arrivati sul posto in pochi minuti: dopo aver rassicurato la donna e la figlia, si sono messi all'inseguimento dello stalker che è stato bloccato al termine di un movimentato inseguimento, durante il quale l'uomo, che scappava a forte velocità, ha più volte rischiato di investire alcuni passanti. Al termine ha perso il controllo della vettura, finendo contro un muro: ha proseguito la sua fuga a piedi, ma la polizia lo ha individuato e bloccato nei garage sotterranei di un condominio.