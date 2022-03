Stalking, emesso ammonimento nei confronti di un 32enne di Latina

Il questore di Latina ha emesso un 'ammonimento' per stalking nei confronti di un 32enne residente nella città laziale: il provvedimento è stato adottato in seguito ad una istanza dell'ex fidanzata, secondo cui, fin dalla fine della loro relazione, nell'agosto 2021, l'uomo aveva avuto "comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica" nei suoi confronti. Una condotta aggravata anche dai frequenti pedinamenti e dall'invio di una "quantità innumerevole di messaggi e chiamate telefoniche", oltre che di "scenate di gelosia anche alla presenza di amici e conoscenti", aumentando così lo stato di ansia e il timore della donna di incontrarlo. Se lo stalkeraggio non dovesse cessare, nei confronti dell'ammonito scatterà la denuncia d'ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.