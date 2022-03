Roma, tentato furto nel quartiere Tuscolano: tre arresti

Arrestati due 19enni e una 21enne di origine romena per tentato furto aggravato. Una poliziotta del commissariato Tuscolano, quartiere sud della Capitale, guardando dalla finestra dell'ufficio ha notato tre persone mentre, con fare sospetto, tentavano di avvicinarsi ad una coppia di anziani; questi, spaventati, hanno subito iniziato ad accelerare il passo riuscendo a sfuggire ai tre. Avvertiti dalla poliziotta, gli agenti dello stesso commissariato hanno quindi dato inizio al pedinamento, inseguendo il gruppetto fino all'ingresso della fermata metro A "Numidio Quadrato". Nei presso di questo ingresso, uno dei tre ha tentato un furto di un portafogli, infilando una mano all'interno della tasca della giacca di un passante. Intervenuti per bloccare il furto, gli agenti hanno arrestato i tre giovani. L'arresto di tutti e tre i ragazzi è stato in seguito convalidato dall'autorità giudiziaria.