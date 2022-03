Papa Francesco: “La pace è armonia delle differenze”

"Siamo diversi per formare una sinfonia di voci. Per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze”, ha detto il Pontefice durante l'udienza nell'Aula Paolo VI al Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna e ai Cori della Galassia dell'Antoniano

"Siamo diversi per formare una sinfonia di voci. Per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace. La pace non appiattisce le differenze, no, la pace è armonia delle differenze", ha affermato Papa Francesco durante l'udienza nell'Aula Paolo VI al Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna e ai Cori della Galassia dell'Antoniano.

Papa Francesco: “Dedico questo incontro ai bambini dell'Ucraina”

approfondimento

Ucraina, protesta dei passeggini vuoti a Leopoli: basta bimbi uccisi

"Sono contento di festeggiare con voi la festa di San Giuseppe, con i vostri canti che danno speranza, anche nei momenti difficili, come questo che stiamo vivendo adesso a causa della guerra. Sapete che sono arrivati già a Roma e sono al Bambin Gesù alcuni bambini che sono stati feriti nella guerra. Preghiamo per loro. Noi qui a Roma li aiutiamo a guarirsi. Pregate per loro. Vorrei dedicare questo nostro incontro ai bambini e ai ragazzi dell'Ucraina, siete d'accordo?", ha poi aggiunto il Pontefice

“Vi ringrazio perché voi unite generazioni”

"C'è un motivo particolare per cui voglio ringraziarvi, e non solo voi, ma tutti quelli che hanno cantato nel Piccolo Coro dell'Antoniano da quando esiste", ha proseguito Bergoglio durante l'udienza. "Vi ringrazio perché voi unite le generazioni - ha affermato - Capite cosa voglio dire? Significa che le vostre canzoni piacciono ai piccoli e ai grandi, specialmente ai nonni. Le cantano insieme papà e mamma, i nonni e i nipoti. Sì, è così! Alcune canzoni dello 'Zecchino d'Oro' uniscono le generazioni. E questo è molto bello e importante!". Secondo il Pontefice "c'è bisogno di legare le diverse generazioni; in particolare di favorire il dialogo tra gli anziani e i più giovani, tra i nonni e i nipoti. E voi lo fate, col vostro canto. E spero che lo facciate anche nella vita quotidiana, andando a trovare i vostri nonni. Lo fate?" "E adesso vi chiedo una cosa un po' più difficile - ha proseguito - quando andate dai nonni, sapete ascoltarli? Vi piace ascoltare i nonni o sono noiosi? Quando voi andate dai nonni, non parlate sempre voi. Parlare per ascoltarli. O magari, peggio ancora, state a guardare la televisione o il telefonino. Questo è brutto. Vi do un consiglio: chiedete al nonno o alla nonna di raccontarvi qualcosa della loro vita. Fate a loro delle domande, e ascoltateli. Scoprirete dei tesori! Sì, dei tesori nascosti nella loro memoria, nel loro cuore". "Sono dei ricordi, ma non solo - ha osservato Francesco - sono anche dei pensieri di saggezza, a volte di fede, che loro hanno maturato nel cammino della vita; e sono preziosi, specialmente per voi, che state crescendo. Questo si chiama: avere delle buone radici! Voi siete come dei germogli, state buttando fuori le prime foglie, state sbocciando alla vita. Ma, senza radici, la pianta non cresce!".