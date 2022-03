Roma, mitragliatori e bombe nascosti in un box: tre arresti

Un vero e proprio arsenale è stato trovato dai carabinieri nel corso di un controllo in un box di un condominio nel quartiere Tuscolano a Roma. I militari hanno rinvenuto sei mitragliatori, quattro pistole e delle munizioni. Trovata anche una bomba a mano risalente al secondo conflitto mondiale e tre ordigni artigianali di quelli di solito utilizzati per fare esplodere gli sportelli bancomat. Nel corso della perquisizione è stata trovata anche ella droga e in particolare hashish e marijuana. Tre persone sono state arrestate per l'accusa di detenzione illecita di armi e stupefacenti.