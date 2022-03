Roma, arrestati cinque uomini per tentato furto e tentata rapina

Cinque arrestati in pochi giorni a Roma, quattro per tentato furto in appartamento e uno per tentata rapina impropria. Gli agenti sono intervenuti in tre distinti episodi nei quartieri Prenestino, Porta Pia e Gianicolense. Nel primo, la polizia ha bloccato sul nascere un tentativo di furto in appartamento: un 68enne è stato sorpreso a forzare la porta d'ingresso di un appartamento al quarto piano in via Filippo Arena. Una volta bloccato gli agenti hanno arrestato l'uomo con l'accusa di tentato furto in appartamento.

Gli altri episodi

A Porta Pia invece, l'8 marzo scorso, sempre per tentativo di furto in appartamento sono stati bloccate e arrestate tre persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Nel quartiere Gianicolense, infine, sventato un tentativo di rapina a un distributore di carburante. Un 52enne approfittando di un attimo di distrazione della titolare era riuscito a intrufolarsi negli uffici rubando 310 euro. L'arrivo a stretto giro dei poliziotti ha permesso di sventare il colpo e di arrestate l'uomo per il reato di tentata rapina impropria.