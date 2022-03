Festa della donna, vasi di mimose nel Transatlantico di Montecitorio

Un piccolo omaggio nel celebre corridoio del palazzo che ospita la Camera dei Deputati in occasione della ricorrenza che ogni anno si festeggia l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale della Donna, nel Transatlantico di Montecitorio sono stati posizionati alcuni grandi vasi contenenti piante di mimosa. Un piccolo omaggio in occasione della ricorrenza che ogni anno si festeggia l'8 marzo allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta del mondo femminile in tema di parità di diritti con gli uomini, nonché ricordare le conquiste sociali, politiche e di emancipazione che le donne hanno ottenuto nel corso della storia.