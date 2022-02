Ostia, sgomberati appartamenti dei clan

In corso uno sgombero per liberare appartamenti a Ostia occupati abusivamente da due famiglie appartenenti ai Di Silvio e Spada, clan del litorale romano. Sul posto stanno operando i carabinieri e la polizia. "Grazie alle Forze dell'Ordine e al Prefetto Piantedosi per l'operazione di sgombero in corso da questa mattina. Continuiamo a garantire legalità, trasparenza e a restituire le case popolari a chi ne ha davvero bisogno e diritto". Lo scrive, su Facebook, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.