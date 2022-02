Roma, sparò a vigilante dopo lite per mascherina: condannato a 8 anni

Aveva avuto una discussione con l'addetto alla sicurezza di un supermarket dopo che la guardia giurata gli aveva chiesto di indossare il dispositivo di protezione individuale prima di entrare nel negozio. Il 57enne si era allontanato per alcuni minuti, per poi tornare e fare fuoco in direzione del vigilante

Un uomo di 57 anni, G.S., è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere per tentato omicidio e porto abuso d'arma. Secondo le accuse, l'agosto scorso ha sparato al vigilante di un supermercato a Roma dopo che quest'ultimo lo aveva invitato a indossare la mascherina. Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Lo sparo dopo la lite

Il fatto è avvenuto nella zona della borgata Finocchio. In base a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Casilino, l'uomo, che poi è stato fermato ad Ostia, ha avuto una discussione con l'addetto alla sicurezza di un supermarket in via Corleone dopo che la guardia giurata ha chiesto all'uomo di indossare il dispositivo di protezione individuale prima di entrare nel negozio. Il 57enne si è allontanato per alcuni minuti, per poi tornare e fare fuoco in direzione del vigilante che non è stato raggiunto dal proiettile.