Ardea, 13enne picchiata da tre bulli mentre va a scuola

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita da tre coetanei ieri mattina ad Ardea, vicino Roma. E' successo mentre la vittima andava a scuola, intorno alle 8.30 in via Laurentina. Due degli aggressori sono stati identificati, entrambi under 14. Gli investigatori sono invece sulle tracce del terzo.

La vicenda

I tre, conpagni di scuola, avrebbero aggredito la 13enne in un parcheggio non lontano dal cancello dell'istituto. La ragazza è stata medicata e dimessa dalla clinica Sant'Anna di Pomezia in giornata con cinque giorni di prognosi. La madre ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Ardea. Secondo la mamma la figlia, che abita in provincia di Latina, sarebbe vittima di stalking da qualche tempo da parte di alcuni ragazzi. La vittima potrebbe essere sentita presto in audizione protetta con l'aiuto di uno psicologo per fare luce sulla vicenda.