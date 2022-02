Superenalotto, 5 stella da 1,3 milioni di euro a Fiumicino

Potrebbe trattarsi della più alta vincita negli ultimi 20 anni sul territorio. "Siamo sorpresi e felici per la vincita", riferiscono questa mattina dall'Aranova Gran Cafè

Sorpresa e incredulità in queste ore sul territorio di Fiumicino dopo che, nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, concorso di martedì 15 febbraio, è stato centrato un "5 stella" da 1.297.163,50 euro grazie a una giocata nella zona di Aranova, località nel nord del comune. La schedina è stata giocata all' "Aranova Gran Cafè" a ridosso della Via Aurelia, con la modalità "Quick Pick Multistella". Tanti già i commenti sui social su chi possa essere il vincitore milionario, se un residente o un pendolare, visto che l'attività del bar si trova a ridosso della trafficata consolare.

Vincita più alta

Potrebbe trattarsi della più alta vincita negli ultimi 20 anni sul territorio. "Siamo sorpresi e felici per la vincita - riferiscono questa mattina dall'Aranova Gran Cafè - della vincita lo abbiamo saputo ieri sera verso le 20.30. Questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata del presunto vincitore, che ci ha ringraziato e che ha detto di aver giocato una schedina casuale. Non sappiamo chi possa essere, da noi passano anche molti pendolari. Speriamo comunque si ricordi di noi. In passato abbiamo avuto vincite massimo dell'ordine dei 50-100mila euro ma una vincita così alta mai. Molti clienti lo hanno appreso questa mattina, sorpresi. Ora stiamo preparando il classico cartello sulla supervincita".