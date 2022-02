Roma, gli audio dei ristoratori No Pass: “Vi faccio entrare”

“Sapete benissimo che per entrare e stare seduti serve il Green pass. Noi non lo controlliamo. Se viene un controllo ci fa la multa, certo. A noi come a voi”, spiega uno dei ristoratori al telefono con una donna che chiede di prenotare per una cena nonostante non abbia la Certificazione verde. Le registrazioni dei dialoghi sono state pubblicate da la Repubblica

Gli audio dei ristoratori No Green pass di Roma, che accettano prenotazioni di chi afferma di non avere la certificazione verde obbligatoria per entrare in bar, ristoranti e locali, sono stati pubblicati da la Repubblica. Il quotidiano parla anche di una “rete con tanto di mappe interattive” e cartine con “croci rosse che segnalano i locali da boicottare (perché richiedono il Green Pass), e altre, verdi che indicano invece i 'pentiti', ovvero chi inizialmente faceva i controlli” e poi ha smesso. (MANIFESTAZIONE NO VAX A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le telefonate registrate da la Repubblica

“Buonasera, vorrei organizzare una cena con un po’ di amici, ma siamo tutti senza…”, dice una donna che intende prenotare un posto nel ristorante. “Ho capito…ok, va bene. Quando?”, chiede invece il ristoratore. “Guardi, adesso mi organizzo. Quindi non ci sono problemi anche se siamo senza?”, è il dubbio della donna. “Per noi no”, affermano dal locale. “Quindi veniamo tranquilli?”, chiede di nuovo la donna. “Sapete benissimo che per entrare e stare seduti serve il Green pass. Noi non lo controlliamo. Se viene un controllo ci fa la multa, certo. A noi come a voi”, ha infine chiarito il ristoratore.

In una seconda registrazione, invece, la donna esplicita la richiesta e il ristoratore se ne risente. “Salve, vorrei organizzare una cena con un po’ di amici, ma siamo tutti senza Green pass”, dice la donna che viene rimproverata dall'uomo dall'altro capo del telefono: “Eh eh! È una frase che non si deve dire al telefono, avete tutti lo stesso vizio…”. “Eh ok”. “Va bene, per noi non c’è problema. Se ci ha chiamato vuol dire che sa già qualcosa”. “Quindi come funziona, vengo lì e chiedo di lei?”, domanda ancora la donna. “Senza problemi signora, come se nulla fosse. Per noi non c'è nessun tipo di problema”.

Con un altro ristoratore, dopo aver spiegato di voler organizzare una cena ma senza Green Pass, la donna domanda: “Rischiamo qualcosa?”. “Devi organizzare la cena o hai paura? Se hai paura non venire. Rischi tu, rischiamo tutti. Io rischio il locale, a me che me ne frega, se hai paura lasciamo perdere”, è la risposta del ristoratore.