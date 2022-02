Monica Vitti, oggi la camera ardente in Campidoglio. Sabato i funerali

Ha aperto alle 10, nella Sala della Promoteca in Campidoglio, a Roma, la camera ardente per Monica Vitti, una delle più grandi interpreti del cinema italiano scomparsa all’età di 90 anni dopo una lunga malattia (IL CORDOGLIO - I DIECI FILM DA NON PERDERE). Ad accogliere il feretro era presente il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, insieme al marito dell'attrice, Roberto Russo, e i familiari. Tra i primi ad arrivare, oltre a parenti e cittadini comuni che si sono messi in fila, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ai piedi della bara è stato posato un mazzo di fiori avvolto nella pagina del Manifesto che il giorno dopo la sua morte ha titolato "Ma 'ndo vai", vicino a una foto che immortala l'indimenticabile espressività del suo volto. Intorno tante mimose, la scritta "Grazie Monica" e uno schermo con le immagini della sua infinita carriera. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 18, domani, sabato 5 febbraio, dalle 10 alle 13. Sempre domani, alle 15 si celebreranno i funerali nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo.