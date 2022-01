Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi (-1.520), sono 28 i decessi (+10), 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Nel Lazio su 23.419 tamponi molecolari e 81.916 tamponi antigenici per un totale di 105.335 tamponi, si registrano 13.467 nuovi casi positivi (-1.520), sono 28 i decessi (+10), 2.096 i ricoverati (-6), 203 le terapie intensive (-2) e +11.961 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.692. Nuovo record di guariti e sono in calo i casi giornalieri, i ricoveri e le terapie intensive. Valore Rt per la seconda settimana consecutiva sotto 1 (0.76)". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.