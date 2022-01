Quirinale, Al Bano: "Assurdo votare per me, spero in Mattarella bis"

Il nome del cantante è stato letto ieri in aula tra i voti per il nuovo capo dello Stato: “Un sorriso mi è scappato, ma queste ragazzate non mi divertono più di tanto”

Il nome di Al Bano, assieme a quello di Nino Frassica e, tra gli altri, di Claudio Baglioni, è stato scritto ieri nel segreto dell'urna per l'elezione del nuovo capo dello Stato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Stamattina è stato svegliato con tanti scherzosi "buongiorno Presidente" da messaggini telefonici in arrivo da tutto il mondo. Lo racconta il cantante all’Agi, che auspica anche in un ripensamento del presidente della Reubblica Sergio Mattarella, affermando che “un bis sarebbe l’ideale per l’Italia”.

Al Bano: “Ragazzate che non mi divertono più di tanto”

"Un amico mi ha mandato anche il video del momento in cui veniva scrutinata la scheda con il mio nome per il Quirinale", racconta all’Agi Al Bano. "Un sorriso mi è scappato ma queste ragazzate non mi divertono più di tanto. Sono assurdità che non fanno bene alla nostra Italia visto che si sta parlando dell'elezione del Presidente della Repubblica, che andrebbe trattata con molta serietà e anche con una certa celerità".

“Un bis di Mattarella sarebbe l’ideale per l’Italia”

Ipotizzando scherzosamente con Agi di essere l’ipotetico nuovo inquilino del Quirinale, Al Bano spiega che da presidente continuerebbe il lavoro "egregiamente avviato da Mattarella". Spera in un suo ripensamento: "Un bis di Mattarella sarebbe l'ideale per l'Italia, abbiamo bisogno di una persona della sua levatura - chiarisce - se succederà andrò sotto al Quirinale a cantare l'inno". E se non sarà così? "Allora mi auguro che venga eletto Mario Draghi, è rispettatissimo in tutto il mondo, dà lustro all'Italia"