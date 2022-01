La Notte delle Idee: al via ciclo di incontri sul futuro dell'Europa

Prende il via domani, 27 gennaio, il ciclo di incontri dell’Institut français Italia dal titolo “Tra Italia e Francia: una certa idea dell’Europa”. L'evento di apertura della rassegna, che si svolgerà durante tutto il primo semestre 2022, è la Notte delle Idee, evento internazionale che si svolge in oltre 100 paesi nel mondo e il cui tema sarà “Ricostruire insieme”.

Il programma di dibattiti è stato realizzato con il sostegno dell’Ambasciata di Francia in Italia e la rivista Il Grand Continent con il sostegno di Edison. Corriere della Sera e Radio Rai Tre sono i media partner in Italia per questo ciclo.

Eventi a Roma, Milano e Napoli

Il ciclo di incontri partirà da Milano al Meet Digital Culture Center, da Roma al Palazzo Farnese e da Napoli all’Istituto Francese il 27 gennaio con il primo appuntamento della Notte delle Idee. Varie tappe del ciclo si svolgeranno poi ad Aosta, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Ravenna, Palermo, Torino per dialoghi italo-francesi aperti alle nuove generazioni di studenti universitari.

Le parole dell'ambasciatore Christian Masset

Il dibattito si inserisce nel quadro della riflessione attorno alla Conferenza sul futuro dell'Europa e nell’ambito della Presidenza francese del Consiglio dell’Unione Europea. L’ha sottolineato Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, parlando di una Notte delle idee “che mette l’Europa al centro, preludio del ciclo di incontri e dialoghi 'Tra Italia e Francia: una certa idea dell’Europa', consacrato, in questo semestre di Presidenza Francese del Consiglio dell’Unione Europea - lanciata a Palazzo Farnese il 12 gennaio, alla visione e all’ambizione che Italiani e Francesi condividono per il progetto europeo, a pochi mesi della firma del Trattato del Quirinale che rafforza la nostra cooperazione bilaterale, già molto forte.”