Sora, il comune cerca archeologo pensionato che lavori gratis un anno

Il Comune di Sora, in provincia di Frosinone, cerca archeologo per dirigere Museo: “Ma che sia pensionato e lavori gratis”. Poi la precisazione: “Solo per un anno”. Questa è la vicenda che riporta Il Fatto Quotidiano. I requisiti culturali e professionali richiesti, canonici. Nessuna sorpresa. Il Diploma di laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento o di laurea quadriennale, secondo il vecchio ordinamento, in Archeologia. In alternativa, Lettere classiche con indirizzo archeologico. Oppure, Conservazione in beni culturali con indirizzo archeologico. Con la possibilità di presentare Lauree equipollenti.

Le polemiche

Però, la scelta da parte del Comune di affidare la Direzione del Museo a un pensionato, seppur con un profilo da archeologo, ha fatto scattare la protesta. Divampata sui social, anche con commenti ironici.