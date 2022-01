Roma, guardia giurata aggredita in metro spara in aria

L'uomo era intervenuto per difendere un ragazzo aggredito da un gruppo di giovani alla stazione metro di Rebibbia

Due ragazzi di 18 e 21 anni sono stati denunciati per violenza e minacce a pubblico ufficiale a Roma con l'accusa di aver aggredito un altro giovane e una guardia giurata alla stazione metro B di Rebibbia.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, ieri verso le 22 alcuni ragazzi, visibilmente ubriachi, hanno scavalcato i tornelli della stazione e hanno aggredito un giovane che aspettava un treno e una guardia giurata intervenuta in sua difesa. La guardia giurata, per farli desistere, ha sparato in aria due colpi di pistola, tra il panico dei presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato i due. Il resto del gruppo è riuscito a scappare.