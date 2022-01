Incidente a Roma, finisce contro un’auto: grave un ciclista

Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra la sua bici e un'auto avvenuto questa mattina in via Aurelia a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale. Il conducente dell'auto, un uomo di 58 anni, si è subito fermato e allertato i soccorsi. Il ciclista è stato trasportato con l’eliambulanza in codice rosso all'ospedale Gemelli. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica. Sequestrati i mezzi coinvolti.