Elezioni Quirinale, in allestimento drive in per far votare positivi

In vista dell'elezione del presidente della Repubblica (LO SPECIALE) sono iniziati i lavori nel parcheggio di via della Missione dove sono state collocate le strutture per consentire ai grandi elettori contagiati o in quarantena di poter votare. Per permettere la votazione anche a loro, secondo quanto apprende l'Ansa, è infatti arrivata una norma ad hoc richiesta dalla Camera per autorizzare i positivi a lasciare, in via eccezionale, il loro domicilio per recarsi a votare. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri all'unanimità.