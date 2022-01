La sfida di Omar: 4mila chilometri in bici al Polo Nord d'inverno

L'ultracyclist attraverserà la Kamchatka e le regioni della Lapponia, poi ci sarà il trasferimento alle isole Svalbard, in Islanda e a seguire in Groenlandia. Infine, si sposterà in Canada e in Alaska per spingersi oltre la linea di demarcazione del Circolo Polare Artico, dove l'avventura terminerà ufficialmente

L' ultracyclist Omar Di Felice è pronto per una nuova sfida estrema: durante i primi giorni di Febbraio, nel pieno dell'inverno, partirà per un giro di 4.000 chilometri al Polo Nord, muovendosi in bici in autonomia, pedalerà attraverso le tre linee di demarcazione dei confini artici da Murmansk a Tromso, passando attraverso i boschi della Finlandia, Rovaniemi e la tundra svedese.

Di Felice attraverserà il circolo polare artico, la linea delle isoterme +10°C e la linea artica degli alberi. Il percorso interesserà tutte le nazioni all'interno dei confini: si partirà con gli 800 km della traversata della Kamchatka, uno dei luoghi più remoti e incontaminati all'estremo est della Russia, per proseguire con gli oltre 1500 km pedalati nelle regioni della Lapponia (Russia, Finlandia, Svezia e infine Norvegia). A seguire il trasferimento alle isole Svalbard, per un'esplorazione dell'arcipelago norvegese toccando il punto più settentrionale dell'avventura, tra spettacolari scenari artici, orsi polari e le luci dell'aurora boreale a far da scenario. Sarà quindi il turno dell'Islanda, con l'esplorazione della penisola di Snaefellsness, prima di spostare il focus sulla Groenlandia, dove Omar pedalerà l'Arctic Circle Trail, un sentiero di oltre 200 km che si snoda dal Point 66 (a 40 km da Kangerlussuaq) ai margini dell'ice cap groenlandese e il villaggio di Sisimiut. A questo punto Omar si sposterà nel continente americano pedalando dal Canada(Whitehorse, regione dello Yukon) all'Alaska, attraverso Fairbanks e spingendosi fin oltre la linea di demarcazione del Circolo Polare Artico, dove l'avventura terminerà ufficialmente.

I precedenti viaggi in ambiente artico

Di Felice ha già realizzato alcune avventure estreme in ambiente artico come "Through the arctic Highway", Canada e "Capo Nord" 2018, "Alaska" e "Islanda" 2019, ha attraversato per primo in inverno il Deserto del Gobi in Mongolia nel 2020 e ha raggiunto il campo base dell'Everest nel 2021, sempre in inverno.