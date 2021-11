Cop26, in bici da Milano a Glasgow per raccontare la crisi climatica

In bicicletta da Milano a Glasgow, sede della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, coprendo 2mila chilometri in otto tappe, questa l'impresa compiuta dal ciclista Omar Di Felice per mandare un messaggio: “Bisogna agire subito”. (COP26 - FOTO - CLIMATE CRISIS)

Di Felice: “Un viaggio con una grande finalità”

“È stato un lungo viaggio di ultracycling con tappe di quasi 300 chilometri ma con una gran finalità: quella sociale, dei cambiamenti climatici. Un viaggio che mi ha visto protagonista oltre che in sella anche con una serie di dirette con esperti sul clima che hanno raccontato la loro esperienza”, ha detto Di Felice raccontando la sua avventura.