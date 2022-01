Roma, chiuse al traffico alcune strade a causa di una fuga di gas

Un portavoce Italgas ha fatto sapere che un'azienda terza, impegnata in un intervento su un allaccio fognario, ha danneggiato la condotta provocando una dispersione. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e bloccare la fuoriuscita

A causa di una fuga di gas diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso al transito via Kobler e via della Cecchignola, nel tratto compreso tra Via del Casale Zola e Via dei Bersaglieri. Su disposizione dei Vigili del fuoco è stato interrotto il servizio di energia elettrica e interdetta la circolazione nel quadrante di Piazza Castello della Cecchignola. In corso i lavori da parte della ditta di servizi per individuare la causa del problema.

La fuga di gas

Un portavoce Italgas informa che un'azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in un intervento su un allaccio fognario ha danneggiato la condotta del gas naturale, provocando una dispersione. Accorsi sul posto, i tecnici del Pronto Intervento Italgas sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona bloccando la fuoriuscita di gas, per poi procedere alla riparazione della condotta danneggiata.