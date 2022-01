Roma, donna trovata morta in un appartamento: la polizia indaga

Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Sul luogo del ritrovamento anche la polizia scientifica per effettuare una serie di rilievi

Il corpo senza vita di una donna di 41 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento nel quartiere San Paolo a Roma. Ad allertare i sanitari del 118 è stata una segnalazione. Sul posto è intervenuta la polizia. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Sul luogo del ritrovamento anche la polizia scientifica per effettuare una serie di rilievi.