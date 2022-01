Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si sono registrati 12.994 nuovi casi positivi (+898). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

9:15 - Scuola: presidi Roma e Lazio, tante emergenze, chiediamo aiuto

Impossibilità di far consumare i pasti nelle scuole ad una distanza di almeno 2 metri, difficoltà nella realizzazione di impianti di areazione, necessità di un aumento della portata della rete dato l'alto numero di classi in didattica a distanza: i presidi di Roma e Lazio di Anp scrivono alle istituzioni competenti chiedendo aiuto su una serie di temi. In particolare, chiedono informazioni rispetto al piano di controllo della situazione strutturale e manutentiva delle scuole, "per evitare il verificarsi di emergenze e disagi, come nel caso del rientro dopo le festività natalizie in cui diverse scuole hanno trovato i riscaldamenti non funzionanti". E ancora, alla elementari il protocollo raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri." Occorrono indicazioni e chiarimenti urgenti dal momento che l'espressione normativa si apre a diverse interpretazioni e risulta quasi impossibile rispettare la raccomandazione", scrivono Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio e Mario Rusconi presidente di Anp Roma. I presidi chiedono inoltre nterventi di verifica della connettività delle scuole, "visto l'elevato numero di classi in DAD/DDI: in diverse scuole si presenta la necessità di aumento della portata della rete stessa". Infine, sulla realizzazione di impianti di aerazione, i dirigenti scolastici evidenziano che le istituzioni scolastiche "non hanno competenze specifiche per interventi che incidono sugli impianti elettrici e per la scelta della tipologia di impianti". Inoltre la portata degli impianti elettrici attuali sembrerebbe non funzionale a sostenere le attrezzature di aerazione eventualmente installate dall'ente locale. "Si attende un rapido riscontro e si chiede la convocazione di un incontro per il confronto sulle numerose e delicate situazioni sopraesposte", concludono i dirigenti i Roma e Lazio.



7:03 - Nel Lazio 12.994 casi e 1.748 ricoveri

Ieri nel Lazio su 22.651 tamponi molecolari e 71.035 antigenici, per un totale di 93.686 tamponi, si sono registrati 12.994 nuovi casi positivi (+898). Sono sei i decessi (-9), 1.748 i ricoverati (+14), 204 le terapie intensive (=) e +4.225 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 6.406.