Incidente a Formia, auto va contro cabina elettrica e causa blackout

L'incidente è avvenuto ieri sera in via Marco Tullio Cicerone, l'uomo al volante è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118

È uscito di strada con la sua auto, si è ribaltato e ha distrutto una cabina dell'energia elettrica causando un blackout nella zona. È quanto accaduto ieri sera a Formia, in provincia di Latina, dove il conducente della vettura è rimasto ferito.

L'incidente e il blackout

I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina e i pompieri del Distaccamento di Gaeta sono intervenuti in via Marco Tullio Cicerone, teatro del sinistro, per mettere in sicurezza anche la cabina elettrica prima dell'intervento dei tecnici specializzati dell'azienda di energia elettrica. Il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.